Marken gibt es im Handball viele. Neben Vereinen haben sich auch Ligen zu solchen entwickelt, zudem gibt es Medien und Sponsoren. Wir haben uns gefragt, welche Marken sind die bekanntesten im Handball. Mit der Beteiligung an der Umfrage helft ihr uns die Frage bestmöglich zu beantworten, die Ergebnisse werden auf handball-world vorgestellt werden.



Für die Teilnehmer gibt es zudem einige Preise, lasst Euch überraschen - aber so viel sei verraten, der Hauptpreis ist ein von Juri Knorr unterschriebenes Trikot, das uns die Deutsche Vermögensberatung zur Verfügung gestellt hat. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss lediglich am Ende der Umfrage seine Kontaktdaten eingeben. Diese werden nur zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt - die Angabe erfolgt freiwillig und ist unabhängig von der Teilnahme an der Umfrage.