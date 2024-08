Picard, handball-world und Bock auf Handball suchen den spektakulärsten Transfer des Sommers. Welcher zur bevorstehenden Spielzeit 2024/25 vollzogene Wechsel war für Euch der Transferhammer?

Hinweis: Aus den Vorschlägen der Leser hat die Redaktion von handball-world eine Auswahl getroffen über die nun abgestimmt werden kann. Entscheidend für die Einordnung der Transfers ist der neue Verein des Spielers oder der Spielerin.

Es muss nicht in allen Kategorien ein Votum abgegeben werden, das Formular kann auch mit nur einer Stimme in einer Kategorie abgesendet werden. Zum Absenden findet sich ein entsprechender Button am Ende des Formulars.